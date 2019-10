E os testes continuam: um dia depois de lançar as segundas versões de testes do iOS/iPadOS 13.2 e do tvOS 13.2 (e a terceira do watchOS 6.1), a Apple liberou agora há pouco a primeira versão beta do macOS Catalina 10.15.1 (compilação 19B68f ). Saiu também a segunda versão de testes do Xcode 11.2 ( 11B44 ).

Os lançamentos continuam uma tendência da Apple com seus sistemas mais novos, onde o ritmo de atualizações está bem mais veloz do que em anos anteriores — basta lembrar que a versão inicial do macOS Catalina foi liberada para o público geral há meros quatro dias. Fica a dúvida se isso significa que os sistemas foram liberados antes da hora (e a Apple está correndo para ajustar as pontas soltas) ou se a empresa simplesmente está mais diligente no desenvolvimento deles.

Ainda não há mais detalhes sobre possíveis novidades no macOS Catalina 10.15.1, mas conforme os desenvolvedores vão mergulhando suas mãos na atualização, é provável que vários detalhes (pequenos e grandes) pipoquem aqui e ali. Nós, claro, ficaremos atentos a tudo.

Da mesma forma, o macOS Catalina 10.15.1 ainda não tem versão beta pública disponível no Apple Beta Software Program, mas isso deverá acontecer nas próximas horas/dias.

Vamos explorar as novidades?