★ Pronta-entrega: iPhones 11, 11 Pro, 11 Pro Max e Apple Watch Series 5!

É isso mesmo, pessoal: nós da Go Imports já estamos com os novos iPhones e Apple Watches em estoque Por favor, consulte a disponibilidade no site ou nos canais de atendimento. ! Muitos que compraram na pré-venda já receberam seus aparelhos e, agora, os produtos estão sendo comercializados com um prazo de entrega menor do que demonstrado anteriormente.

E o melhor pra vocês (leitores do MacMagazine) é que disponibilizamos dois cupons de descontos diferentes para comprar conosco:

Para quem vai comprar o iPhone 11: mmiphone11 Para demais produtos: mmtop

Além disso, sabendo que vocês são clientes mais que especiais, recomendamos o seguinte: entrem em contato conosco via WhatsApp que, dependendo do modelo em questão, podemos ver um desconto adicional ainda maior que o cupom! 🤩

Mas aqui vão três lembretes:

Temos também, em nosso site, a volta dos iPhones 8 (agora com 128GB) e também o iPhone XR (de 64GB e de 128GB) com preços mais baixos; iPads de 7ª geração chegando até o fim de outubro para gente — acompanhem novidades em nossas redes sociais; Toda semana também temos a Go Week: nela, oferecemos um superdesconto em um determinado produto.

Querem ficar sempre por dentro? Nos acompanhem pelas nossas redes sociais (Instagram e Facebook) ou acesse goimports.com.br.

Canais de atendimento: