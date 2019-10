Entusiastas da rede social do passarinho, dos computadores da Apple e do Projeto Catalyst, tremei: depois de alguns dias de incertezas, o novíssimo aplicativo oficial do Twitter para macOS já está disponível na App Store.

Para quem está meio perdido no contexto, um breve histórico: o aplicativo original do Twitter para Mac, que ficou anos parado no tempo, foi descontinuado no início do ano passado. Na última WWDC, entretanto, a rede social do passarinho foi destaque da keynote por alguns minutos com um novo app oficial para o macOS Catalina — que, além de marcar o retorno do serviço à App Store, serviria também como “porta-bandeira” do Projeto Catalyst, a tecnologia da Apple que permite que desenvolvedores portem apps do iPad para o Mac com facilidade (ou não).

O macOS Catalina, entretanto, chegou na semana passada e nenhum app do Twitter foi disponibilizado, o que causou dúvidas em alguns usuários. Agora, tudo está resolvido e você já pode testar o novo app em seu Mac (desde que ele esteja rodando o Catalina, isto é).

Interessante notar que, mesmo com toda a propaganda em torno do Projeto Catalyst, o app não é muito diferente da nova versão web do Twitter — ele lembra muito mais uma janela do navegador do que o aplicativo para iPadOS no qual foi baseado, aliás. Ainda assim, temos aqui todos os recursos da rede disponíveis a um clique de distância, com bastante leveza e sem ocupar uma aba no navegador, o que é sempre bom.

O que estão achando?

via The Verge