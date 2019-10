E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Amazon Music

O aplicativo de streaming musical da gigante varejista chegou à Apple TV — menos de uma semana depois do Spotify ter tomado o mesmo caminho, é bom lembrar.

Com isso, é possível acessar a biblioteca dos dois serviços de música que a Amazon oferece (dependendo da sua assinatura, obviamente): tanto o Prime Music, que é incluído no pacote do Amazon Prime e conta com um catálogo ligeiramente reduzido, quanto o Music Unlimited, que tem uma mensalidade própria (de R$17) e catálogo maior, equiparável ao do Apple Music ou do Spotify.

Em ambos os casos, é possível ouvir offline, acessar suas playlists e visualizar letras diretamente na tela da Apple TV. Vale notar que o app Amazon Music para tvOS só está disponível para os dispositivos de quarta e quinta gerações (Apple TV HD e Apple TV 4K), entretanto.

Google Maps

O serviço de mapas mais usado no mundo, por sua vez, ganhou um grande recurso de acessibilidade. Com a orientação por voz, pessoas com deficiências visuais poderão navegar pela cidade com a mesma destreza dos demais usuários por meio de um guia preciso de caminhada, gerado automaticamente.

O recurso avisa ao usuário continuamente que ele está no caminho certo, dá instruções precisas de direção e alerta quando ele estiver prestes a atravessar ruas ou avenidas, por exemplo. Caso a pessoa pare, o assistente virtual pode apontá-la na direção correta para quando ela voltar a andar.

Por ora, a orientação por voz só está disponível em inglês, nos Estados Unidos, e em japonês, no Japão; segundo o Google, o recurso será expandido em breve.

Evernote

O aplicativo de anotações está agora adaptado ao iOS 13: é possível ajustar o visual do app nas configurações do sistema, fazendo com que o Evernote fique em sincronia com o iOS a todo momento.

Overcast

Outro que se juntou ao bonde do iOS 13 foi o famoso aplicativo de podcasts. Com a atualização, o app (que já tinha um Modo Escuro próprio há bastante tempo) conecta-se com sua preferência global do sistema para exibir o visual correto sempre; por outro lado, a nova versão do aplicativo só é compatível com o iOS 13.