Todo novo sistema tem sua dose de problemas, mas a Apple parece ter encontrado mais obstáculos que o normal na sua leva de lançamentos em 2019 — o que pode explicar, talvez, o ritmo vertiginoso de testes e novas versões lançadas quase semanalmente. Nos últimos dias, dois problemas têm sido relatados com alguma frequência por usuários do macOS Catalina 10.15 — e nós daremos uma olhada neles agora mesmo.

Mail

O primeiro problema do dia foi alertado pelo desenvolvedor Michael Tsai, responsável por alguns plugins populares para o aplicativo Mail, como o SpamSieve. Em um artigo no seu blog, Tsai afirma ter recebido dezenas de reclamações de usuários do aplicativo relatando que, após a atualização para o macOS Catalina, o Mail simplesmente passou a apagar conteúdo das suas contas.

Na maioria dos relatos, o Mail exibiu uma mensagem afirmando que tinha transferido o conteúdo corretamente no upgrade do sistema, o que não era verdade — ao analisar as mensagens arquivadas, os usuários detectaram vários blocos de conteúdo incompletos ou mesmo perdidos.

O mesmo pode acontecer ao mover emails entre caixas de entrada (tanto pelo clique-e-arraste quanto via AppleScript): ao ser remanejada, a mensagem parece estar intacta — com título e remetente normalmente exibidos — mas, na realidade, teve parte (ou a totalidade) do seu conteúdo cortado.

Segundo Tsai, o mais recomendável é que, por ora, usuários avançados do Mail evitem a atualização até que os problemas cessem. Caso você já esteja no Catalina, entretanto, o desenvolvedor nota que — ao contrário do que o suporte da Apple afirma — é possível recuperar mensagens perdidas por um backup do Time Machine feito ainda no macOS Mojave.

A Apple ainda não se pronunciou sobre a situação, e não sabemos se o problema está resolvido no macOS 10.15.1, já em testes. Ficaremos de olho.

eGPUs

Enquanto isso, um outro grupo de usuários relata que a atualização para o macOS Catalina causou problemas na interação dos seus Macs com gavetas para placas gráficas externas, as famigeradas eGPUs. No fórum eGPU.io, dezenas de pessoas afirmaram ter tido alguma falha de compatibilidade entre seus computadores e os periféricos.

A maioria dos problemas parece surgir quando um monitor externo está conectado à eGPU, e não diretamente ao Mac. Nesses casos, os computadores apresentam falhas contínuas, como impossibilidade de ligar, reinícios constantes ou travamentos.

Os problemas parecem surgir em interações específicas: o Mac mini, computador mais citado entre os usuários afetados, parece sofrer particularmente quando conectado às placas AMD Radeon 570 e 580. Até mesmo a eGPU da Sonnet que a Apple adotou como parte do seu kit de desenvolvimento, dois anos atrás, não passou incólume e também apresentou problemas quando conectada ao Mac mini. As placas AMD da série Vega, por outro lado, parecem não ser afetadas.

Assim como no caso do Mail, a Apple ainda não se pronunciou sobre o assunto — e a recomendação geral é que os usuários esperem um pouco antes de atualizar, uma vez que uma solução deve estar a caminho.

via MacRumors, Cult of Mac