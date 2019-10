Você gosta do visual do novo Mac Pro mas no momento está meio difícil gastar meio milhão de reais em uma tacada só? As perfurações no chassi do novo computador lhe causam sensações positivas, e não uma terrível manifestação de tripofobia? Você quer muito aquele belo gabinete de alumínio no seu escritório? Pois seus problemas acabaram.

A fabricante de gabinetes para PCs Dune lançará em breve no Kickstarter a campanha para o Dune Pro, uma carcaça que o que tem de bonita não tem de respeito a propriedades intelectuais. Temos aqui um visual quase idêntico ao do novo Mac Pro, com o mesmo padrão de perfurações tridimensionais na parte frontal, o mesmo acabamento de alumínio jateado e as mesmas alças e pés em aço inoxidável.

É bom notar que, na configuração padrão, o Dune Pro não tem a frente com as perfurações tridimensionais, e sim uma peça com furos “comuns” (como no antigo Mac Pro “ralador de queijo”). A carcaça idêntica à do novo Mac Pro só poderá ser obtida adquirindo separadamente o acessório de “abafamento de som”, que ajuda com a acústica do gabinete — este, sim, tem o visual da nova máquina da Apple.

Obviamente, nem todas as soluções arquitetônicas da Apple puderam ser replicadas. Não temos aqui a prática alça giratória que permite que você levante a carcaça e exponha os componentes internos do computador; em vez disso, você precisará destacar os painéis de alumínio nas laterais para fazê-lo. Também não temos suporte a rodinhas no lugar dos pés, infelizmente.

Em termos de especificações internas, você pode montar uma verdadeira fera do processamento. Temos suporte a CPUs de até 32 núcleos, sete slots PCI, cinco espaços para SSDs (e mais três para HDDs) e um extensor de placa-mãe; um painel superior traz duas portas USB-C (uma de 10Gbps e outra de 5Gbps). Não há sistema de ventilação embutida, mas o usuário pode instalar duas ventoinhas de 80mm na traseira e três de 120mm na dianteira (ou radiadores all-in-one de até 360mm).

A campanha do Dune Pro no Kickstarter começará no dia 21 próximo, e só então saberemos quanto a fabricante cobrará pela sua nova “criação” — isso, claro, se o departamento jurídico da Apple não tiver uma palavrinha ou outra a trocar com os caras.

via Engadget