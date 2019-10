Detalhando uma previsão trazida por ele próprio na semana passada, o analista Ming-Chi Kuo, da TF International Securities, discorreu hoje sobre o que espera do “iPhone SE 2”.

Segundo Kuo, o plano da Apple é lançar esse novo iPhone SE no primeiro trimestre de 2020, começando em US$399 nos Estados Unidos para a versão de 64GB. Seu design seria baseado no (ou igual ao do) iPhone 8, o que provavelmente quer dizer que este sairia de linha simultaneamente.

Digo isso pois o iPhone 8, com seu chip A11 Bionic, começa atualmente em US$449. Ora, se o novo iPhone SE for “igual” a ele e equipado com um chip A13 Bionic, qual o sentido de os dois coexistirem? É bem capaz que, para cortar ainda mais os custos, a Apple aproveite para retirar o 3D Touch do novo modelo (e eu aposto que a recarga sem fio, também), mas ainda assim não seriam fatores de diferenciação tão significativos para manter ambos na linha.

Ainda de acordo com informações apuradas por Kuo, o novo iPhone SE terá versões de 64GB e 128GB, 3GB de RAM e deverá ser comercializado nas cores cinza espacial, prateada e vermelha.

É bem capaz que esse novo modelo se torne bem popular entre as pessoas que ainda usam iPhones de 3-5 anos atrás (ou mais) e estejam pretendendo um upgrade acessível.

via AppleInsider