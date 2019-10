Promoções do dia na App Store: PuppetMaster, Toppl., Predictable e mais!

Abrindo a semana com a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores!

O PuppetMaster, criado por Shmonster, é um aplicativo para crianças que transforma as criações dos pequenos em divertidas animações.

Você pode dar vida a qualquer imagem, bastando fazer gestos em sua câmera ou com toques na tela do seu iGadget. Sua voz também é gravada e as animações criadas podem ser salvas e compartilhadas de forma bem simples.

N/D

Nota na App Store

Minha nota

Confira um vídeo do app:

Que tal? Não é muito bacana? Aproveite a oferta e boa diversão! 😉

· • ·

Abaixo outros aplicativos e jogos para iOS/iPadOS que, juntos, somam quase R$323 de desconto:

Puzzles.

Utilitário de acessibilidade.

Acompanhe seu consumo de calorias.

Defenda-se de espíritos.

Jogo de estratégia.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😁