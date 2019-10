O Apple Card foi lançado nos Estados Unidos (único país onde ele está disponível, até o momento) em agosto passado, teve sua estrutura física escrutinada por cientistas e já foi até clonado. Sua popularidade, entretanto, ainda é uma incógnita — a Maçã, afinal, não proferiu quaisquer números sobre a taxa de adoção do cartão de crédito ou coisa do tipo. Agora, David Solomon veio jogar uma luz sobre a história.

O CEO do banco Goldman Sachs, parceiro da Apple na empreitada, afirmou que o Apple Card teve “o lançamento mais bem-sucedido de um cartão de crédito na história”. O executivo compartilhou as boas novas na mais recente conferência de resultados financeiros da instituição, ouvida pela CNBC.

O executivo falou o seguinte sobre o lançamento do Apple Card e o desempenho financeiro recente do banco:

Em apenas três anos, nós levantamos US$55 bilhões em depósitos na plataforma Marcus, geramos US$5 bilhões em empréstimos, construímos uma nova plataforma de cartões de crédito e lançamos o Apple Card, que nós acreditamos ser o lançamento de cartão de crédito mais bem-sucedido da história. Desde agosto, temos ficado felizes em ver uma alta demanda dos consumidores pelo produto. De uma perspectiva operacional e de risco, nós lidamos com as entradas suavemente e sem comprometer nossos padrões de subscrição de crédito.

Infelizmente, Solomon não compartilhou números específicos sobre a adoção do Apple Card, então — por ora, ao menos — continuaremos no escuro em relação aos detalhes dos primeiros meses de vida do cartão. Resta saber se a Apple em si terá algo a dizer sobre isso na sua próxima conferência de resultados financeiros, que será realizada no fim do mês. Aguardemos.

via iDownloadBlog