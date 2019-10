Apple libera iOS/iPadOS 13.1.3 e update para o macOS Catalina 10.15

Duas semanas após aquela última metralhada de updates, a Apple acaba de liberar mais atualizações com correções de bugs para seus sistemas: o iOS 13.1.3 e o iPadOS 13.1.3 (compilações 17A878 ), bem como um pequeno update para o macOS Catalina 10.15 ( 19A602 ).

O iOS/iPadOS 13.1.3 aborda um problema que poderia impedir que um dispositivo tocasse ou vibrasse ao receber uma ligação, corrige um problema que poderia impedir a abertura de um convite de reunião no Mail, resolve um problema em que dados no app Saúde poderiam não ser exibidos corretamente depois de ajustes ao horário de verão, corrige um problema em que as gravações do Gravador poderiam não ser baixadas depois de restaurar do Backup do iCloud, aborda um problema em que o download de apps poderia falhar ao restaurar do Backup do iCloud, corrige um problema que poderia impedir que o Apple Watch fosse emparelhado com sucesso, resolve um problema em que notificações poderiam não ser recebidas no Apple Watch, corrige um problema em que o Bluetooth poderia ser desconectado em certos veículos, melhora a conexão de dispositivos auditivos e headsets Bluetooth e aborda o desempenho de abertura de apps que usam o Game Center.

Para quem não curte atualizar OTA (over-the-air, isto é, pelo ar), eis os links diretos para download:

iOS 13.1.3

iPadOS 13.1.3

Já a Atualização Suplementar do macOS Catalina, como é chamada, inclui melhorias de instalação e confiabilidade, e é recomendada para todos os usuários. Ela melhora a confiabilidade de instalação do macOS Catalina em Macs com pouco espaço em disco, corrige um problema o qual impedia que o Assistente de Configuração fosse completado durante algumas instalações, soluciona um problema que impedia a aceitação dos Termos e Condições do iCloud quando múltiplas contas do iCloud haviam iniciado uma sessão e melhora a confiabilidade ao salvar dados do Game Center ao jogar jogos do Apple Arcade offline.

Obviamente, esses são updates menores que chegam em paralelo aos testes que vêm sendo realizados com o iOS/iPadOS 13.2, bem como com o macOS Catalina 10.15.1. Estes só deverão ser lançados oficialmente daqui a algumas semanas.