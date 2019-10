Beats lança novos fones Solo Pro com cancelamento ativo de ruído [atualizado: Pharrell Williams]

A Beats, subsidiária da Apple, acaba de anunciar a mais nova versão dos seus fones de ouvido Solo — agora convenientemente “Pro”, graças à inclusão do recurso de cancelamento ativo de ruído.

O Beats Solo Pro obviamente incorpora os chips W1 e H1 da Apple, presentes também nos AirPods de segunda geração e no Powerbeats Pro. Eles proporcionam uma maior autonomia de bateria, melhor conectividade via Bluetooth, prático emparelhamento e suporte ao comando “E aí, Siri”.

Mas a maior novidade certamente é o sistema de cancelamento ativo de ruído (Pure Adaptive Noise Cancelling, ou Pure ANC), que pela primeira vez chega a esse modelo de fone on-ear da marca. Sempre que preferir, o usuário também poderá ativar um recurso de transparência para ouvir claramente tudo à sua volta.

A Beats promete até 22 horas de bateria por recarga do Solo Pro com o Pure ANC ou Transparency ativados, ou 40 horas com ambos desligados — o que é uma autonomia excelente; com 10 minutos de alimentação (via Lightning), temos 3 horas de reprodução. E há um toque especial: quando dobrado, ele se desliga automaticamente.

Os novos fones chegarão ao mercado americano no próximo dia 30 e custarão salgados US$300 — ou seja, é um Beats clássico. Além de preto, eles também estarão disponíveis em marfim, cinza, azul escuro, azul claro e vermelho.

Por ora, não há previsão de quando eles serão lançados no Brasil.

via CNBC

Atualização 15/10/2019 às 16:20

Pharrell Williams, embaixador da Beats, fala sobre o Solo Pro no vídeo a seguir: