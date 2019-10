A elago praticamente “adotou” o design do Macintosh original para alguns de seus acessórios, como o W3 Stand para o Apple Watch e o M4 Stand, para o iPhone. Agora, a fabricante contemplou os AirPods, lançando uma nova case para eles — inspirada, é claro, no design do célebre computador da Maçã.

Semelhante ao suporte W3 para o Apple Watch, a nova case AW3 para os fones da Apple oferece suporte para o carregamento sem fio (padrão Qi). O material da case é feito de silicone, tornando-o uma opção segura para o estojo e os fones de ouvido em caso de quedas — além de ser flexível. Na parte inferior, o acessório possui um recorte para carregamento com o cabo Lightning.

Na parte de dentro, há um revestimento antiderrapante que permite ajustar a case original da Apple para que eles não “balancem dentro do Macintosh”.

Naturalmente, o acessório também é compatível com a primeira versão do estojo para os AirPods. No caso da geração mais recente, o AW3 mostra o LED de carregamento do estojo, permitindo que o usuário saiba quando recarregá-lo.

A case AW3 da elago já está disponível no site da fabricante por US$14 e na Amazon por um pouco mais barato, por US$13.

AirPods de Apple Preço à vista: a partir de R$ 1.214,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 112,42

Característica: fones sem fio

Lançamento: março de 2019

via Gadgetsin; dica do Miguel Dornaes