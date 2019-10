Oferta: cases para iPhones e iPads com 50% de desconto!

Os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max estão entre nós. Mas isso não necessariamente quer dizer que você trocou ou planeja trocar de telefone, afinal, aparelhos recentes são capazes de rodar perfeitamente o iOS 13, contam com ótimas câmeras e muitos outros recursos!

Se você se identificou, eu tenho uma boa notícia: a Fast Shop está com uma ótima promoção para você comprar uma nova case (tanto de silicone quanto de couro) para o seu iPhone 7/7 Plus, 8/8 Plus ou X. De quebra, você ainda tem algumas Smart Covers e cases para modelos selecionados de iPads!

Case de couro (azul) para o iPhone 8 Plus

Visitando essa página e utilizando o cupom AO50 , você tem 50% de desconto em cima dos valores praticados. A promoção vai até o dia 14/11, mas é bom correr pois os estoques não devem durar até lá.

