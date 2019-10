Utilitário AirPort está compatível com o iOS 13; Telegram, Reddit e apps do Office ganham novidades

Recentemente, alguns apps para iOS ganharam melhorias e novidades — entre eles o utilitário dos descontinuados AirPorts, que ganhou sua primeira atualização em mais de um ano. Além disso, os apps da suíte Office, da Microsoft, ganharam suporte ao Modo Escuro do iOS/iPadOS 13. O Telegram e o app Reddit também foram atualizados.

Vamos conhecer as novidades?

Utilitário AirPort

Como dissemos, a linha AirPort foi descontinuada no ano passado, mas isso não significa que a Maçã tenha esquecido das suas estações-base e dos usuários que ainda as utilizam. Somente neste ano, a companhia divulgou duas atualizações de firmware para seus roteadores, e agora foi vez de o app que gerencia esses dispositivos ganhar melhorias.

Mais do que apenas “melhorias”, a versão 1.3.6 do Utilitário AirPort corrige um problema que basicamente impedia-o de funcionar em alguns dispositivos rodando o iOS 13, lançado há quase um mês. No entanto, segundo as notas de liberação, o update “inclui melhorias gerais de estabilidade e segurança” — ainda que a empresa não tenha especificado quais novidades de segurança sejam essas.

Telegram

O concorrente do WhatsApp ganhou um leque de novidades na versão 5.12. Entre eles, a pesquisa do app foi aperfeiçoada, permitindo que os usuários pesquisem por mensagens em uma conversa e veja os resultados em uma lista, podendo encontrar um conteúdo específico ainda mais rapidamente.

A reprodução de conteúdos de voz com mais de 20 minutos também foi aprimorada; agora, é possível continuar a reprodução de onde você havia parado, além da possibilidade de buscar com precisão um trecho do áudio com ainda mais facilidade.

No mais, o mensageiro oferece agora um suporte melhorado no iPad, principalmente com relação à interface do iPadOS 13 para uma navegação mais fácil. Semelhantemente, a versão para o iOS inclui novas opções nas janelas popup para substituir as ações do findado 3D Touch.

Microsoft Office

A suíte de apps da Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) ganhou hoje uma atualização que traz o Modo Escuro do iOS para todos os seus apps.

Como sempre, é tudo uma questão de costume: esteticamente, usar o Word, o Excel ou o PowerPoint no Modo Escuro é uma experiência agradável até você criar algum documento, já que na maioria dos casos o app abrirá o conteúdo com um fundo branco.









A Microsoft não anunciou o suporte oficialmente em todos os apps, uma vez que o Outlook já podia ser usado no Modo Escuro há alguns dias. Na última atualização, apenas o changelog do app OneNote cita o novo recurso:

Use o Modo Escuro para uma visualização melhor: alterne para o Modo Escuro em ambientes de pouca luz ou sempre que você quiser aumentar a legibilidade da interface do usuário do OneNote e a legibilidade das suas anotações.

Usuários do iOS/iPadOS 13 que fazem uso da suíte da Microsoft podem atualizar seus apps para começar a usufruir da novidade.

Reddit

Os usuários do app Reddit agora podem compartilhar mensagens de texto, links e imagem no Snapchat, graças a uma nova integração permitida com a chegada do iOS 13. Essa é a primeira vez que o Reddit fecha uma parceria com outro aplicativo para permitir o compartilhamento de conteúdo, e a empresa disse que expandirá o recurso para outros apps de mídias sociais no futuro.

Com isso, qualquer usuário do Reddit que tenha uma conta no Snapchat pode tocar no ícone “Compartilhar” em qualquer postagem para divulgá-lo na outra rede social. A partir daí, é possível compartilhar o conteúdo para amigos específicos ou colocá-la na sua história por 24 horas. A publicação incluirá um adesivo com a logo do Reddit e o link da publicação original.

O novo recurso está disponível apenas para os subreddits verificados pela Reddit, pois há conteúdos que violam os termos de uso do Snapchat. Por enquanto, a opção está disponível apenas no iOS, mas os dispositivos Android receberão a novidade em breve.

