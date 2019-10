Acompanhe sua dieta e mantenha uma vida saudável com o app Diário Alimentar

Apps de contagem de calorias e registro minucioso da sua alimentação existem aos montes. Por outro lado, se você quiser fazer um acompanhamento mais, digamos, holístico da sua dieta, as opções são muito mais limitadas — especialmente se você estiver procurando uma opção em português. Por essas e outras, é que vale a pena dar uma olhada no Diário Alimentar.

O aplicativo, da desenvolvedora Zurpei, tem uma abordagem bastante minimalista no registro das suas refeições — nada de ficar pesando a quantidade de comida que você ingere nem calcular as calorias em cada porção no seu prato. Basta, a cada refeição, registrar no Diário se a qualidade do seu prato/lanche foi ruim, média ou ótima.

E como você define essa classificação, afinal? Ora, basta juntar os conhecimentos que você tem sobre a necessidade do seu próprio corpo (e do seu regime, se houver) com uma simples conversa com um nutricionista ou especialista da área. A ideia aqui não é fazer algo estritamente científico, e sim dar uma visão geral dos seus padrões alimentares — e, a partir disso, lhe incentivar a escolher opções mais saudáveis quando você perceber que está exagerando nos últimos dias, por exemplo.

Na visão do calendário, o Diário Alimentar mostra a média do seu “desempenho” a cada dia num mês, exibindo, na parte de baixo da tela, uma média geral daquele período. Caso você conquiste um resultado positivo, pode compartilhar o feito com todos os seus amigos.

O Diário Alimentar está disponível gratuitamente na App Store e pode ser uma ótima pedida para quem está precisando dar uma regulada na alimentação. Vale a pena conferir!