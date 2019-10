Apple Watch Series 5 americano passa a funcionar na Vivo com o iOS 13.2 beta 3

Quando o Apple Watch Series 5 foi anunciado, rapidamente vimos que o modelo americano (GPS + Cellular) era compatível com as bandas 3 e 7, utilizadas pelas operadoras brasileiras. Ou seja, na teoria, tanto o modelo americano do Apple Watch quanto o europeu são compatíveis com o 4G por aqui.

Pouco depois do começo das vendas, isso se confirmou — pelo menos na rede da Claro, já que na Vivo tudo ainda estava sem funcionar. Bem, estava. Hoje, com a liberação do iOS 13.2 beta 3, o Apple Watch Series 5 americano passou a funcionar na Vivo!

@MacMagazine aparentemente o beta 3 do 13.2 liberou o celular no Series 5 (americano) Vou tentar ativar agora. pic.twitter.com/N26vRo5CEr — Bruno Nascimento (@BrunoMouraN) October 16, 2019

No papel, esse seria o cenário ideal: ainda que o modelo homologado/comercializado no Brasil seja o europeu, não há motivo técnico para o americano não funcionar em terras tupiniquins. A única explicação razoável para isso seria um bloqueio via software pela Apple ou pelas próprias operadoras para ele não funcione, já que, no papel, não há suporte/garantia para tal hardware no Brasil. E por que eu falo isso?.

Enquanto isso, na Claro…

Pela primeira vez, o Apple Watch Series 5 está funcionando na rede da Vivo; por outro lado, novos usuários não estão mais conseguindo fazer o relógio funcionar na rede da Claro, algo que até então era possível.

Por mais estranho que possa parece, a Claro informou — de acordo com relatos de leitores do MacMagazine — que ela ainda não oferece suporte ao Apple Watch Series 5. Teremos que esperar as cenas dos próximos capítulos para desvendar esse mistério.

Nós entramos em contrato com as duas operadoras para entender todo esse imbróglio; assim que obtivermos respostas, repassaremos as informações.