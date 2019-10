Se você não desenvolve para os ecossistemas da Apple nem vende conteúdo nas lojas da Maçã, talvez nunca tenha ouvido falar do aplicativo Transporter, mas ele sempre foi uma mão na roda para os profissionais que distribuem suas criações nos domínios da gigante de Cupertino. Agora, todas essas pessoas podem comemorar.

Isso porque a Apple liberou na Mac App Store uma nova versão do aplicativo, que torna muito mais fácil o processo de enviar conteúdos para as lojas. Anteriormente, o Transporter só estava disponível para download no portal de desenvolvedores da Apple e funcionava via comandos por código. Mas sua nova versão, disponível na loja de aplicativos, torna o processo muito mais simples e completo.

Agora, desenvolvedores e criadores de conteúdo podem simplesmente arrastar arquivos IPA ou PKG para a janela do Transporter e ver o upload deles ser realizado automaticamente para o iTunes Connect ou o App Store Connect. Uma vez enviados, eles podem ser administrados nas suas respectivas lojas.

A nova versão do Transporter também traz o status de envio dos pacotes, avisos, erros e registros, além de um histórico completo dos seus uploads para checagem a qualquer momento.

O Transporter pode ser baixado gratuitamente na Mac App Store — mas, vale notar, ainda não está disponível em português. Ainda assim, grande notícia, não?