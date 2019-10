É possível adicionar uma porta USB-C ao iPhone 11 Pro? Um YouTuber está tentando descobrir

Lembram de Scotty Allen? Talvez vocês não estejam associando o nome à pessoa, mas o YouTuber do canal Strange Parts já apareceu algumas vezes aqui no site com as peripécias realizadas em iPhones — ele já colocou uma saída de áudio num iPhone 7, já octuplicou a memória de outro, adicionou recarga sem fio em outro e até mesmo já montou um iPhone do zero com US$300.

Agora, Allen resolveu explorar um outro desafio: ele comprou um iPhone 11 Pro (na verdade, dois — mas um foi para ficar pra ele) e abriu o dispositivo para checar a possibilidade de incluir uma porta USB-C. Spoiler, para que ninguém crie expectativas frustradas: segundo o YouTuber, o processo é possível… ele só não sabe se vai seguir em frente.

Allen escrutinou todo o interior do novo iPhone para encontrar espaços vazios onde seria possível, em teoria, encaixar uma porta USB-C. Esse, claro, não seria o único desafio: a inclusão teria de envolver uma série de modificações elétricas e de software no aparelho para que o iPhone reconhecesse a interface e permitisse seu funcionamento para recarga e transferência de dados.

No fim das contas, Allen concluiu que sim, é possível adicionar uma porta USB-C ao novo iPhone — há uma quantidade razoável de espaço disponível na parte inferior do aparelho, de forma que, com muito trabalho e pesquisa, seria possível realizar o processo.

A questão é que o YouTuber não está certo se vai seguir em sua empreitada: ele rememora o trabalho hercúleo que foi adicionar uma saída de áudio ao iPhone 7, notando que o processo durou três meses de trabalho em tempo integral considerando a busca por peças e a montagem do protótipo. Allen pediu que seus espectadores deixem, nos comentários, opiniões sobre ele seguir em frente ou ir em busca de novos desafios.

O que vocês acham? Nós, claro, seguiremos essa história de perto — caso ele resolva continuar com ela.

via Cult of Mac