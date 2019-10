Já pensou “vestir” um teclado e digitar por meio de gestos com as mãos?

Eu não sei com vocês, porém por mais avançadas que as tecnologias sejam atualmente, ainda existem algumas coisas que fazem meu cérebro “pifar”. Veja só a nova geração do Tap Strap, por exemplo: é um gadget que você veste para controlar, com as mãos, o seu computador, tablet, smartphone ou Smart TV!

Basicamente, o Tap Strap se conecta a dispositivos por meio de Bluetooth e possui um recurso chamado AirMouse; com ele, os usuários podem controlar (rolar, “tocar” e selecionar) conteúdos em iPads, iPhones, Macs e até Apple TVs usando gestos com as mãos — bem como em outros dispositivos compatíveis com a tecnologia.

Vale notar que essa é a segunda geração do vestível da Tap, porém ela possui o mesmo design da primeira, lançada no começo de 2018. Agora, entretanto, o Tap Strap oferece uma melhor funcionalidade do modo mouse, sem contar que a experiência de “tocar” em superfícies para digitar está muito melhor do que antes.

Além disso, a nova geração do Tap Strap foi projetada para antecipar uma ação do usuário; assim, quando uma mão está na horizontal, o acessório funciona no modo teclado para digitar através de diferentes toques nos dedos. Quando o polegar está apoiado em uma superfície, ele ativa o modo mouse e, quando a mão é girada verticalmente, passa para o AirMouse.





A Tap diz que o Tap Strap 2 foi projetado para oferecer suporte aprimorado ao iPad, incluindo gestos e interações específicos do tablet da Maçã (como o recurso Slide Over), além de ações básicas como ir a tela inicial e abrir a multitarefa.

A Tap planeja, para o futuro, expandir ainda mais seus recursos baseados em gestos para trabalhar com jogos e dispositivos AR/VR . Assim, a partir de 2020, os desenvolvedores poderão criar aplicativos que incorporam os recursos do AirMouse por meio de um SDK específico.

O Tap Strap 2 pode ser adquirido na loja online da fabricante por US$200 (com frete gratuito para qualquer região do mundo).

via Apple World Today