Se você é fã de League of Legends, então o dia começou com ótimas notícias: a Riot Games anunciou que lançará um novo título — League of Legends: Wild Rift — para iPhone e Android em 2020!

Os rumores de que LoL chegaria para as telinhas começaram a emergir em maio passado, mas a confirmação oficial só foi dada ontem (15/10) durante uma série de anúncios da Riot em comemoração ao 10º aniversário do jogo.

League of Legends: Wild Rift está sendo construído a partir do zero para aproveitar ao máximo os benefícios das plataformas mobile; a jogabilidade do segmento será basicamente a mesma da versão principal de LoL, como o estilo MOBA , mapas 5v5 e, ainda, personagens conhecidos dos jogadores.

Os rumores acerca da versão mobile de LoL se deram, em parte, pela queda na receita (de cerca de 21% desde 2017) — apesar de o título se manter, ainda, como um dos games para PCs mais populares do mundo. Considerando esse cenário, o lançamento para as plataformas móveis era, de fato, o próximo passo lógico da Riot — que provavelmente se espelhou no sucesso de títulos como PUBG e Fortnite.

A desenvolvedora afirmou que pretende lançar a novidade “em todo o mundo até o final de 2020”, seguida pela estreia do game também em consoles, os quais ainda não foram especificados. As versões alfa e beta do jogo serão lançadas já nos próximos meses, inicialmente na China.

Ainda segundo a Riot, os pré-requisitos para instalar League of Legends: Wild Rift em dispositivos móveis ainda não foram definidos, mas eles querem oferecer um jogo acessível “para o maior número de aparelhos”; no iOS, eles pretendem oferecer a novidade a partir do iPhone 5s e, para Androids, a configuração mínima será semelhante à de um Galaxy A7 (da Samsung): 1GB de RAM, processador Qualcomm Snapdragon 410 e GPU Adreno 306.

Já é possível se inscrever para receber novidades do jogo na página de League of Legends: Wild Rift.

via The Verge