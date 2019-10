Promoções do dia na App Store: Stardash, Crash the Comet, Image Crop e mais!

Nesta quarta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores!

Stardash, criado por Pascal Bestebroer, é uma remasterização do original, com suporte a controles MFi e uma experiência de jogo melhorada — por isso, é o nosso destaque do dia.

Nesse jogo com temática dos anos 1990, seu objetivo é correr, pular e tentar coletar o máximo de moedas em cada uma das fases, desbloqueando novos desafios de acordo com a sua performance.



Confira um vídeo do jogo:

Uma verdade viagem de volta no tempo, diretamente no seu iGadget! 🕹

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$109 de desconto:

Apps para iOS

Desafios para sua mente e seus dedos.

Mais recursos para as suas fotos.

Desafios com arte.

Calculadora em seu teclado.

Divertido joguinho casual.

App para macOS

Edite fotos em bloco.

Aproveitem as ofertas até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🤓