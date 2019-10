O iOS 13 foi lançado há quase um mês, e seguindo as tradições de adoção rápida por parte dos usuários da Maçã, já ganhou uma ótima penetração entre a base instalada de iTrecos. A Apple atualizou de ontem para hoje a página de suporte da App Store indicando que a taxa de adoção do novo sistema é, sob muitos aspectos, (quase) semelhante àquela do iOS 12.

De acordo com a Maçã, o iOS 13 já está instalado em 50% dos iPhones e iPods touch ativos ao redor do mundo (o iOS 12 representa 41%); considerando apenas aparelhos apresentados nos últimos quatro anos, esse índice sobe para 55%.

Pela primeira vez, acompanhando o lançamento do iPadOS, a Apple separou as estatísticas do iPad em números próprios: 33% de todos os tablets da Maçã já estão rodando o novo sistema, ou 41% considerando apenas os iPads lançados nos últimos quatro anos. Vale lembrar que o iPadOS foi disponibilizado quase uma semana depois do iOS, o que pode explicar a taxa de adoção mais lenta.

O desempenho dos novos sistemas da Maçã é ligeiramente inferior ao conquistado pelo iOS 12: no ano passado, o sistema já estava em 50% da totalidade dos dispositivos iOS em apenas duas semanas de lançado.

Entre os leitores do MacMagazine, como era de se esperar, a taxa de adoção do iOS 13 é bem maior: durante toda a última semana, ele compreendeu 77% dos usuários de iPhones, iPads e iPods touch. Outros 17% estão no iOS 12 e o restante, em versões anteriores do sistema operacional mobile.

E você aí, já atualizou?