Enfim, cá estamos nós: precisamente uma semana após o início da pré-venda, os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max já estão disponíveis para compra no Brasil. Como já dissemos, esse é o lançamento mais rápido de uma linha de smartphones da Maçã no nosso pedaço de terra, comparando com a data de lançamento nos Estados Unidos.

Os smartphones podem ser adquiridos imediatamente na loja online brasileira da Apple, bem como nas lojas físicas da Maçã, Apple Premium Resellers e revendedoras autorizadas da Maçã, como Fast Shop, Submarino, Americanas.com, Shoptime, Casas Bahia, Pontofrio.com, iPlace e muitas outras.

Apenas para entristecer-vos lembrar-vos mais uma vez, aí vão os preços dos novos iPhones no Brasil:

iPhone 11 de 64GB: R$4.999

de 64GB: iPhone 11 de 128GB: R$5.299

de 128GB: iPhone 11 de 256GB: R$5.799

de 256GB: iPhone 11 Pro de 64GB: R$6.999

de 64GB: iPhone 11 Pro de 256GB: R$7.799

de 256GB: iPhone 11 Pro de 512GB: R$8.999

de 512GB: iPhone 11 Pro Max de 64GB: R$7.599

de 64GB: iPhone 11 Pro Max de 256GB: R$8.399

de 256GB: iPhone 11 Pro Max de 512GB: R$9.599

Vale lembrar que, comprando diretamente com a Apple, os valores acima podem ser divididos em até 12x sem juros; a Maçã oferece 10% de desconto em pagamentos à vista. Também vale checar as ofertas das revendedoras autorizadas da empresa, que às vezes oferecem pequenos descontos ou condições melhores no pagamento à vista.

Por ora, todos os modelos dos novos iPhones estão com disponibilidade imediata no site da Maçã, saindo dos depósitos da empresa em até um dia útil. Vejamos como essa situação estará nos próximos dias, entretanto.

Boas compras!

imagem: NYC Russ / Shutterstock.com