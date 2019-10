iPlace abrirá novas lojas em Salvador e Goiânia junto ao lançamento do iPhone 11

Bem a tempo do lançamento dos novos iPhones no Brasil amanhã (18/10), a iPlace (maior Apple Premium Reseller do país) abrirá duas novas lojas: uma em Salvador e outra em Goiânia.

Isso dará, aos consumidores, mais opções para adquirir seus produtos em uma revendedora autorizada Apple, além de poderem aproveitar os eventos (e descontos) preparados para tais inaugurações.

Salvador

A capital da Bahia ganhará sua terceira loja da iPlace (e a sexta no estado) nesta semana, a qual será inaugurada no Shopping da Bahia, como divulgado previamente. Para comemorar a novidade, a rede oferecerá até 30% de desconto na compra do iPhone 11, utilizando um iPhone antigo na troca.

Além disso, toda a loja estará com descontos de 15% à vista ou 5% parcelado. Vale destacar que os 150 primeiros clientes a realizem uma compra também ganharão um brinde especial e um convite para participarem de um workshop exclusivo sobre as novidades do iOS 13 e um de fotografia com o iPhone 11.

Confira os valores do Apple Watch Series 3 e do iPhone XR, válidos somente para a inauguração:

Apple Watch Series 3 (GPS) de 38mm : R$1.499 à vista ou 10x de R$166,90;

: R$1.499 à vista ou 10x de R$166,90; iPhone XR (64GB): R$3.499 à vista ou 10x R$389.

A abertura da nova unidade em Salvador está marcada para as 12h, mas quem quiser chegar lá antecipadamente poderá se reunir a partir das 9h em frente à unidade (localizada no segundo piso do shopping, próximo à Praça Divaldo Franco). Acompanhe as novidades no site da loja.

Goiânia

Assim como a nova loja em Salvador, a próspera unidade da iPlace em Goiânia será aberta amanhã no Shopping Flamboyant, e os clientes poderão adquirir o novíssimo iPhone pelas mesmas condições supracitadas. Além disso, toda a loja também estará com 15% de desconto à vista ou 5% parcelado; os valores do Apple Watch Series 3 e do iPhone XR comentados acima também estarão disponíveis na nova unidade goianiense — apenas no dia da inauguração.

Trata-se da segunda unidade na capital de Goiás e a quinta do estado (que possui lojas em Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Anápolis). O diretor da iPlace, Matheus Mundstock, comentou o crescimento da rede no Centro-Oeste:

Estamos em um processo de expansão nacional contínuo e Goiás é uma praça relevante, que apresenta grande receptividade às iniciativas da iPlace. Isso reflete nosso compromisso com o aperfeiçoamento contínuo do atendimento aos nossos clientes de todas as regiões, ao oferecer mais opções de unidades e serviços. Tudo isso, aliado a um amplo portfólio de produtos próprios e de parceiros, com tecnologia de última geração, máximo desempenho e elegância.

A inauguração está marcada para as 12h e contará com um coquetel durante todo o dia, com participação do DJ Leandro Hungria; antes disso, às 10h30, haverá um pocket show com Anderson Richards, vocalista da banda Mr. Gyn. Quem quiser curtir a apresentação poderá se reunir a partir das 10h em frente à loja. Confira mais informações no site oficial.

· • ·

Como informamos, o Nordeste ainda ganhará duas novas lojas flagships da iPlace neste ano, ambas em Recife, capital pernambucana: uma no Shopping Recife, e outra no Shopping RioMar. Portanto, recifenses, aguardem novidades por aí!