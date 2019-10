Luna Display agora permite que você use outro Mac como segunda tela

Já falamos aqui algumas vezes sobre o Luna Display, solução da Astro HQ que transforma seu iPad em segunda tela para o Mac. A desenvolvedora prometeu que continuaria firme e forte após o lançamento do Sidecar, e parece que não foram palavras ao vento — tanto é que ela anunciou hoje uma nova funcionalidade que o recurso nativo da Apple não tem.

A partir de hoje, o Luna Display pode usar não só iPads, mas também Macs como segunda tela do seu computador. Isto é, você pode pegar aquele iMac antigo sem muito uso e colocá-lo como tela auxiliar do seu MacBook, ou então usar o seu Mac mini ligado a um MacBook velhinho que esteja por aí. As possibilidades são enormes.

A ideia principal dos desenvolvedores do Luna Display é justamente dar uma nova função a Macs mais antigos, que podem não ter mais tanto uso assim — tanto é que o software de conexão roda em qualquer macOS a partir do Mountain Lion (10.8), permitindo que várias máquinas mais antigas aproveitem o recurso (outro ponto, aliás, em que o Luna Display supera o Sidecar). O Mac principal (aquele que terá a tela estendida), por outro lado, precisa estar rodando o El Capitan (10.11) ou superior.

O chamado Modo Mac-to-Mac não requer hardware adicional: se você já tem o dongle do Luna Display, basta atualizar o software de conexão para a versão 4.0 e ele estará pronto para estender sua tela a um segundo Mac. Para quem ainda não tem a pecinha, o site oficial do produto está vendendo-a com 25% de desconto até amanhã (18/10); tradicionalmente, ela sai por US$70.

via iMore