Photoshop para iPad será lançado ainda este ano, mas sem alguns recursos

Há cerca de um ano, a Adobe anunciou que lançaria uma versão completa do Photoshop CC para iPad em 2019; desde então, a empresa se manteve em silêncio sobre o desenvolvimento do software, exceto pela abertura das inscrições do programa beta em maio passado, o que, ainda assim, deixou muitas pessoas em dúvida sobre o futuro do app.

No entanto, de acordo com uma nova reportagem da Bloomberg, não há com o que se preocupar: a Adobe afirmou que continua empenhada em lançar o Photoshop CC para iPad até o fim do ano; outros detalhes sobre o software serão divulgados durante a conferência Adobe MAX, no início de novembro.

A Adobe está atualmente testando o Photoshop CC com um pequeno grupo de usuários beta, alguns dos quais relataram “recursos limitados ou ausentes” relacionados às principais funcionalidades do editor, como filtros, ferramenta de caneta, pincéis personalizados, edição RAW e desenhos vetoriais.

Justamente por isso, o diretor de produtos da Adobe Creative Cloud, Scott Belsky, confirmou que o Photoshop será lançado sem alguns recursos, inicialmente, mas garantiu que as demais funções serão adicionadas ao longo do tempo, em futuras atualizações.

Originalmente, o Photoshop CC para iPad deverá permitir que os usuários abram e editem arquivos PSD com a possibilidade de iniciar a edição no tablet da Maçã e continuá-la em uma versão para desktop graças à integração com a Creative Cloud.

Veremos o que será do próspero lançamento da Adobe. Enquanto isso, resta-nos aguardar, mesmo.

