O Apple Watch Series 5 chegará ao Brasil no dia 25 de outubro, uma sexta-feira. A Maçã não fará pré-venda do relógio e, até então, absolutamente nada foi falado sobre os preços dos modelos. Mas hoje, a própria empresa divulgou os valores que cobrará pelo produto aqui no Brasil.

Como sempre, são muitos modelos/combinações possíveis, então separamos os mais tradicionais para você conferir alguns dos valores:

Apple Watch Series 5 de alumínio

GPS, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva, 40mm: R$3.999

GPS, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva, 44mm: R$4.249

GPS + Cellular, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva, 40mm: R$4.899

GPS + Cellular, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva, 44mm: R$5.149

Apple Watch Series 5 de aço inoxidável

GPS + Cellular, aço inoxidável, pulseira esportiva, 40mm: R$6.499

GPS + Cellular, aço inoxidável, pulseira esportiva, 44mm: R$6.949

GPS + Cellular, aço inoxidável, pulseira estilo milanês, 40mm: R$6.949

GPS + Cellular, aço inoxidável, pulseira estilo milanês, 44mm: R$7.399

Apple Watch Nike

Nike+, GPS, alumínio, pulseira esportiva Nike, 40mm: R$3.999

Nike+, GPS, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva Nike, 44mm: R$4.249

Nike+, GPS + Cellular, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva Nike, 40mm: R$4.899

Nike+, GPS + Cellular, alumínio, pulseira esportiva/loop esportiva Nike, 44mm: R$5.149

Apple Watch Edition

Edition, GPS + Cellular, titânio, 40mm: a partir de R$7.399

Edition, GPS + Cellular, titânio, 44mm: a partir de R$7.849

Edition, GPS + Cellular, cerâmica, 40mm: a partir de R$11.999

Edition, GPS + Cellular, cerâmica, 44mm: a partir de R$12.499

Comparativamente, os preços estão um pouco mais baixos/no mesmo patamar que os praticados pela Apple no lançamento do Apple Watch Series 4 aqui no Brasil.

Como comentamos, os modelos homologados por aqui são os mesmos vendidos na Europa e na Ásia. Ainda que os relógios americanos tragam suporte às bandas 3 e 7 (no modelo GPS + Cellular, é claro), ainda não está claro se eles funcionarão perfeitamente por aqui — a tendência é que sim, mas só saberemos quando as operadoras se pronunciarem oficialmente.