Traduza textos rapidamente em qualquer lugar com o aplicativo DeepL para macOS

O Google Tradutor tornou-se rapidamente a ferramenta “padrão” para quando precisamos traduzir alguma coisa, mas convenhamos, ele não é tão bom assim: a qualidade do trabalho (mesmo tendo evoluído nos últimos anos) deixa a desejar. É muito chato ter de abrir uma nova aba no navegador, e ir à página do serviço todas as vezes que precisamos traduzir uma frasezinha que seja. Por essas e outras, o DeepL merece atenção.

O serviço de tradução, dos mesmos criadores do Linguee — que já existe há algum tempo na web —, lançou recentemente aplicativos próprios para macOS e Windows. Como de costume, os apps conferem ao DeepL um nível de integração que nenhum outro tradutor na internet consegue obter: no Mac, por exemplo, você pode simplesmente configurar um atalho de teclado para selecionar uma palavra ou frase (ou um parágrafo inteiro) e rapidamente obter a tradução no idioma que quiser, já pronta para ser copiada ou inserida no lugar do texto original.

A qualidade de tradução do DeepL é comparável — e, em alguns casos, até melhor — à de outros serviços do ramo. Fruto do trabalho de uma startup alemã, a plataforma usa inteligência artificial para fazer as conversões, e você pode, inclusive, clicar numa palavra em meio à tradução de uma frase para checar outras opções de tradução.

Vale lembrar que a startup oferece também uma versão paga do serviço, chamada DeepL Pro, que integra ainda mais poderes ao motor de tradução — com técnicas de aprendizado de máquina e outros atrativos. Essa opção, entretanto, ainda não chegou ao Brasil; ela só está disponível em alguns países da Europa e deverá se expandir em breve.

Ainda assim, vale a pena conferir o app do DeepL para macOS e Windows, que pode ser baixado gratuitamente na página oficial do serviço.