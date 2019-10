Apple Arcade ganha quatro novos jogos, incluindo PAC-MAN Party Royale

E a Apple está realmente cumprindo com força sua promessa de adicionar semanalmente novos títulos à sua plataforma de jogos por assinatura. Depois de cinco novos games na sexta-feira passada, o Apple Arcade ganhou hoje quatro novas opções para entreter os usuários e fornecer horas de diversão.

Vamos dar uma olhada nas novidades?

PAC-MAN Parte Royale

PAC-MAN Party Royale, da BANDAI NAMCO, é o primeiro título para o Apple Arcade estrelando o icônico personagem amarelinho do bocão. No título, até quatro jogadores batalham numa arena até que apenas um esteja em pé — ao mesmo tempo, claro, em que todos desviam dos famigerados fantasmas e outros obstáculos.

Manifold Garden

Manifold Garden, por sua vez, é um puzzle passado num mundo onde as leis da Física não existem — você, por conta própria, é que deve descobrir como as coisas funcionam por lá e prosseguir com suas construções para avançar no jogo. O título, do William Chyr Studio, passou sete anos em desenvolvimento, o que mostra o grau de cuidado e complexidade da coisa toda.

Ballistic Baseball

Temos também a entrada de Ballistic Baseball, da Gameloft. O jogo é um duelo entre o arremessador e o batedor no qual você precisa aplicar toda sua estratégia para sair por cima — tanto em modo single player quanto contra um oponente real.

Things That Go Bump

Por fim, Things That Go Bump, da Tiny Bop, é um jogo de plataforma no qual você pode desafiar até três amigos assumindo a pele de um Yokai, um espírito que vive dentro das tais coisas que quicam destacadas no título. A ideia é escapar da gaveta, batalhar contra seus oponentes e ver quem se destaca ao longo da noite.

· • ·

Os novos jogos já estão disponíveis no Apple Arcade para iPhones, iPads, iPods touch, Macs e Apple TVs. Divirtam-se! 🕹