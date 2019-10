Se tem algo que não faltou neste ano foram rumores, principalmente sobre os AirPods.

No primeiro semestre de 2019, os burburinhos davam conta que a segunda geração dos fones de ouvido da Maçã viriam, até então, com diversos recursos, como resistência à água e cancelamento de ruído — os quais foram pelo ralo com o lançamento de março passado. Desde então, o falatório se concentrou em uma suposta nova versão do gadget, que poderá ser lançada ainda neste ano (ou melhor, neste mês)!

De acordo com uma notícia publicada pelo China Economic Daily, os “AirPods Pro” (de terceira geração) poderão adotar um novo design intra-auricular, como visto no começo deste mês, e suporte a cancelamento de ruído, também altamente especulado. A reportagem afirma que o sufixo “Pro” ajudará a diferenciar os (possíveis) futuros fones de ouvido dos AirPods de segunda geração lançados este ano — e, claro, dará um motivo a mais para a Apple subir o preço dos foninhos, os quais poderão custar US$260. 💸

Uma outra publicação do CED aponta que os novos AirPods também poderão apresentar um novo design de metal para aumentar a dissipação de calor. Aparentemente, a fornecedora da Apple para os fones, a Inventec, dividiu a demanda com a fabricante chinesa Lixun para cumprir a demanda inicial.

Segundo outros rumores, esses publicados pelo DigiTimes, os próximos AirPods não seriam lançados neste mês, mas sim anunciados — e, esperançosamente, disponíveis até o fim do ano, a tempo do Natal; porém, ainda não há sinais de um novo evento especial da Apple neste ano.

De fato, existem muitas variantes e nenhuma data foi especificada para a possível estreia desse tão falado acessório da Maçã. Além disso, vale sempre ficar com um pé atrás em se tratando de rumores, pois eles podem indicar um plano bem futuro da Apple — ou nem tanto, já que o Mark Gurman, da Bloomberg, especulou que essa provável nova versão dos AirPods poderá chegar mais “tardiamente” no próximo ano, o que realmente faz sentido.

Opiniões?

