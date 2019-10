E já temos mais boas novas do Apple TV+, a plataforma de streaming de vídeos da Maçã que será lançada no dia 1º de novembro.

No começo desta semana, comentamos o evento de estreia de “For All Mankind”; agora, é vez de acompanhar como foi a première global de “Dickinson”, outra produção que será disponibilizada no dia do lançamento do serviço.

Antes disso, vamos comentar o mais novo título do Apple TV+: a adaptação de “O Céu Está em Todo Lugar” (“The Sky is Everywhere”), romance da autora americana Jandy Nelson.

“O Céu Está em Todo Lugar”

Mal divulgou a primeira, a Apple já fechou sua segunda parceria com o estúdio de cinema A24, desta vez para uma adaptação do romance “The Sky is Everywhere”, como comentamos acima. As informações são do Hollywood Reporter.

Jandy Nelson

A adaptação será dirigida por Josephine Decker e escrita pela própria autora da obra, Jandy Nelson. O livro, publicado originalmente em 2010, conta a história de uma estudante chamada Lennie Walker, que está lidando com a morte de sua irmã mais velha e acidentalmente se apaixona durante o período de luto.

A Apple e a A24 já estão reunidas para produzir o filme “On the Rocks”, o qual será dirigido por Sofia Coppola. Vale notar que ambas as empresas possuem um contrato plurianual, portanto é bem provável que vejamos ainda mais produções surgirem dessa parceria no futuro.

Ainda não há informações sobre o elenco ou uma possível data de lançamento da adaptação, mas na velocidade em que as produções do Apple TV+ estão indo, em breve deveremos acompanhar mais informações sobre o projeto.

Estreia de “Dickinson” e novo trailer

Como dissemos, no último fim de semana foi celebrada a estreia de “For All Mankind”; seguindo o cronograma da Apple, aconteceu na noite de ontem (17/10) a première global de “Dickinson”, série de comédia estrelada por Hailee Steinfeld.

O evento aconteceu no St. Ann’s Warehouse (Brooklyn, Nova York) e reuniu as estrelas da produção, como Jane Krakowski, Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov e Ella Hunt.

Confira as fotos:

Estreia de “Dickinson”: Adrian Blake Enscoe



Estreia de “Dickinson”

Da esquerda para a direita: Ella Hunt, Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Adrian Blake Enscoe, Hailee Steinfeld e Toby Huss.

Estreia de “Dickinson”: Gus Birney

Estreia de “Dickinson”: Hailee Steinfeld

Estreia de “Dickinson”: Jane Krakowski

A Apple também divulgou que “Dickinson” terá episódios de meia-hora, além de um novo trailer do seriado, o qual você pode assistir abaixo:

Como informamos, o título é um dos poucos que terá a sua primeira temporada lançada na íntegra no dia do lançamento do Apple TV+, ao passo em que novos episódios de outras séries serão lançados a cada semana a partir do dia 1º de novembro.

