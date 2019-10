BeatsX, Studio3 e Solo3 ganham novas opções de cores; Apple lança cabo Lightning para 3,5mm

Há alguns dias, a Apple adicionou um novo integrante à família de fones Beats com a chegada do Solo Pro, mas as novidades para a sua subsidiária não pararam por aí. Hoje, a Maçã lançou novas (e velhas) cores para vários dos produtos já existentes na linha, além de passar a vender um acessório que, até então, só estava disponível por meio de fabricantes de acessórios.

Novas cores de fones





O Studio3 Wireless (R$2.499) ganhou a chamada Camo Collection, com duas novas cores: duna, que é próximo do creme, e verde-floresta, que combina um verde próximo do cáqui (com motivos que lembram camuflagem) e detalhes dourados. Os fones são idênticos aos já existentes, com chip W1, 22 horas de bateria e recarga rápida.

Enquanto isso, duas outras linhas tiveram cores antigas revividas. Os BeatsX (R$829) já estão sendo novamente vendidos na versão preta e vermelha, parte da Decade Collection. Enquanto isso, os headphones Solo3 (R$1.599) tiveram a Icon Collection ressuscitada — com isso, as cores prata acetinado e ouro acetinado estão de volta. Todos os fones, também, são idênticos às versões vendidas desde sempre (exceto nas cores, claro).

Por fim, a Apple adicionou um novo acessório ao seu catálogo: trata-se de um cabo Lightning para 3,5mm, pensado para ser conectado na entrada de áudio do seu fone Beats (ou em qualquer entrada auxiliar) e no seu iPhone ou iPad. O cabo está disponível somente em versão preta e custa R$299.

via iDownloadBlog