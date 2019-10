Se você usa o Google Fotos ou é de alguma forma familiar ao (excelente) serviço, certamente sabe como a coisa funciona: o backup das suas fotos é ilimitado, contanto que você não se importe em ter o serviço comprimindo ligeiramente suas imagens; caso você queira salvar seus cliques em qualidade original sem nenhuma compressão, terá de usar o espaço de armazenamento da sua conta do Google.

O que pouca gente sabia — até agora — é que, silenciosamente, não é bem assim que a coisa funciona no iPhone. De fato, usuários dos smartphones da Maçã ganham o melhor dos dois mundos, já que suas imagens são salvas ilimitadamente pelo Google Fotos em formato original, descomprimido, sem pesar no armazenamento da sua conta do Google.

Quem trouxe o fato à tona foi o usuário do Reddit u/stephenvsawyer , e a razão tem a ver com o formato utilizado pelo iPhone na hora de tirar fotos. A Apple, já há alguns anos, adota o formato HEIC, muito mais eficiente que o tradicional JPG no processamento de imagens; de fato, o HEIC é tão melhor em economia de espaço que, caso o Google comprimisse as fotos tiradas no iPhone e convertesse-as para JPG, os arquivos finais ficariam mais pesados do que os originais. 😳

Em outras palavras, o Google Fotos nem toca nas suas fotos tiradas no iPhone — elas são salvas exatamente da forma que foram processadas e, ainda assim, não pesam nada no armazenamento da sua conta.

Com isso, o smartphone da Maçã ganha uma improvável vantagem em relação aos aparelhos da linha Pixel. Se vocês bem se lembram, alguns dos modelos antigos do Google vinham com armazenamento ilimitado no Google Fotos em qualidade original (uma espécie de “mimo” para os consumidores mais focados em qualidade de imagem); com o Pixel 4, entretanto, a empresa acabou com esse diferencial.

Ou seja, caso você goste de preservar os mínimos detalhes das suas fotos e seja um usuário fiel do Google Fotos, sua melhor opção, agora… é um iPhone. Por incrível que pareça. 🤷🏼‍♂️

via 9to5Mac