Promoções do dia na App Store: MemoMa, NanoStudio 2, Just Calendar e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta sexta-feira de novos iPhones no Brasil!

O MemoMa, desenvolvido por Tsuyoshi Niwa, é um utilitário bem legal para suas anotações.

O app salva suas notas em um calendário, com a possibilidade de adicionar imagens e comentários a essas fotos; o acesso às suas palavras mais utilizadas é bem fácil, proporcionando uma digitação mais rápida.

Nota na App Store

Minha nota

O MemoMa também possibilita que você escreva e leia notas no seu Apple Watch, além de verificar seus eventos no calendário com uma rápida olhada no relógio.

Aproveite a oferta e compre já! 😀

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam mais de R$73 de desconto:

Apps para iOS

Utilitário para produção musical.

Utilitário para contatos.

Adesivos para o iMessage.

App para macOS

Calendário em forma de widget.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo fim de semana! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😉