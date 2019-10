Apple supera Microsoft é mais uma vez a empresa mais valiosa do mundo

No final da semana passada, as ações da Apple [$AAPL] bateram um novo recorde durante o pregão da NASDAQ e fecharam o dia num valor que fez a empresa empatar com a Microsoft [$MSFT] em valor de mercado.

As duas continuaram brigando aqui e ali durante os últimos dias, mas foi só ontem (18/10) que a Apple, após muitos meses, voltou a superar de fato a Microsoft e recuperou o post de empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.

A $AAPL fechou a semana valendo US$236,41, uma alta de 0,48% em relação ao fechamento de quinta-feira; enquanto isso, a $MSFT caiu 1,63% e fechou o dia a US$137,41. Com isso, os market caps de ambas foram respectivamente a US$1,068 trilhão e US$1,049 trilhão. A diferença não é grande, mas o simbolismo é o que vale aqui.

Enquanto isso, a Amazon [$AMZN], que chegou a ficar com essa coroa por um tempo, está valendo agora US$869,4 bilhões e poderá ser ultrapassada em breve pela Alphabet [$GOOG], dona do Google, que está com um valor de mercado de US$864 bilhões.

Aparentemente, a recepção do mercado melhor que o esperado pelos novos iPhones animou analistas/investidores de Wall Street. Mas a Microsoft também está numa fase excelente, então a briga entre elas por esse posto certamente perdurará.