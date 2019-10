Apple Watch Series 5 está em pré-venda no Brasil

Os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max começaram a ser vendidos pela Apple no dia 18 de outubro; uma semana antes, contudo, as varejistas parceiras da Apple já estavam fazendo a pré-venda dos aparelhos. Bem, o mesmo cenário se repetiu com o Apple Watch Series 5.

Com o início das vendas marcado para o dia 25 de outubro, o mais novo relógio da Maçã já está em pré-venda em lojas como Fast Shop, Americanas.com, Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Pontofrio.com, Magazine Luiza, iPlace e outras.

Os preços, como informamos, vão de R$3.999 (modelo de alumínio, GPS, 40mm) a R$12.499 (modelo Edition de cerâmica, GPS + Cellular, 44mm). Comparativamente, eles estão um pouco mais baixos/no mesmo patamar que os praticados pela Apple no lançamento do Apple Watch Series 4 aqui no Brasil.

Vale sempre ressaltar que os modelos homologados por aqui são os mesmos vendidos na Europa e na Ásia. Contudo, a tendência é que os relógios comprados nos Estados Unidos (e que são diferentes dos comercializados aqui) também funcionem sem problemas.

Isso porque os modelos americanos, como os europeus/asiáticos) também contam com suporte às bandas 3 e 7 (nenhum deles oferece suporte à banda 28); ou seja, tecnicamente eles podem funcionar perfeitamente no Brasil. A única dúvida é se a Apple pretende oferecer algum tipo de suporte/garantia para o modelo vendidos nos EUA.

Aos interessados… boas compras! ⌚️