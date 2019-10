Filme da semana: compre “A Mula”, de Clint Eastwood, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “A Mula”, com Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest e Andy Garcia, dirigido por Clint Eastwood (que também atua no filme).

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Eastwood interpreta Earl Stone, um senhor de 80 anos que está falido, sozinho e enfrentando o fechamento de seu negócio quando recebe uma oferta de emprego cuja única responsabilidade é dirigir. Fácil demais, porém, sem saber, Earl está sendo contratado como mula de drogas para um cartel mexicano. Ele se sai bem — tão bem, na verdade, que sua carga cresce exponencialmente até Earl ser atribuído a um receptador. No entanto, esse não é o único de olho em Earl, pois a nova e misteriosa mula também chamou a atenção do agente Colin Bates, encarregado da Narcóticos. Embora os problemas financeiros tenham se acabado, os erros do passado começam a pesar sobre Earl e é incerto se ele terá tempo suficiente para corrigi-los antes de ser pego pela lei ou pelos executores do cartel.