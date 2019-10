O tempo no relógio não para, mas isso também significa que estamos cada vez mais próximos (ou não) do lançamento de um provável MacBook Pro de 16 polegadas; afinal, alguns rumores “confirmaram” que o próximo notebook topo-de-linha da Maçã poderá ser anunciado ainda este mês.

O problema é que, pelos últimos vazamentos, ele parece que manterá o mesmo design do modelo atual — as maiores mudanças ficarão mesmo por conta da tela com menos bordas e a volta de um teclado com mecanismo tesoura.

Mas sonhar não custa; e, para alimentar ainda mais a imaginação (e a ansiedade) de algumas pessoas, um novo conceito do MacBook Pro de 16″ oferece mais uma perspectiva do que poderia ser o design dessa máquina.

Entre as possíveis características desse notebook divulgadas no conceito, duas se destacam: a primeira é, obviamente, a tela de 16″ e como o chassi acomodará a tela maior tendo quase que o mesmo tamanho do MacBook Pro de 15″ (a partir da redução dos bezels do display). A segunda é a inclusão de seis(!) portas USB-C, duas a mais que os modelos atuais, sendo três delas Thunderbolt 3.

Ainda conforme imaginado e ilustrado no render, o chassi do MacBook Pro de 16″ também seria sutilmente diferente daquele visto nos modelos atuais, com as bordas levemente curvadas e menos quadradas que basicamente todos os modelos de MacBooks (lembrando bem o formato do MacBook branquinho).

Como destacado pelo 9to5Mac, nem tudo sobre esse conceito é perfeito. Nesse sentido, desde a implementação da Touch Bar, alguns usuários clamam pela existência de um botão físico de emergência caso a pequena barra sensível ao toque dê algum problema; mais do que isso, o trackpad também foi exageradamente aumentado no render, causando uma certa estranheza.

De um jeito ou de outro, somente o tempo revelará como (ou melhor, se) o tal MacBook Pro de 16″ será anunciado. Não obstante, o que você gostaria de ver em uma máquina assim que não foi adicionado ao conceito? Devaneie nos comentários abaixo! 😀