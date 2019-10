Sim, é possível gravar um CD pelo Apple Watch (não que alguém esteja perguntando)

Apesar de ser um produto já relativamente amadurecido, ainda existe um bocado de coisas que você não pode fazer com um Apple Watch — o que é óbvio, já que o próprio formato (e tamanho de tela) do reloginho torna várias tarefas difíceis, enfadonhas ou mesmo impossíveis.

Sabe o que não é impossível de se fazer com o Watch, por outro lado? Gravar um CD. De certa forma.

A descoberta é do intrépido desenvolvedor Niles Mitchell, do canal do YouTube “Will It Work?”. Mitchell, que é especialista na arte do AppleScript, usou um Apple Watch Series 5, um iMac (com um gravador de CD externo da Apple plugado) e um serviço de conexão FTP, o Rumpus. E sim, deu tudo certo.

Isto é, depende do que você classifique como “dar certo”. Como lembrou Mitchell, o Apple Watch ainda não permite que você acesse e transfira arquivos por ele, então o máximo que o desenvolvedor conseguiu foi criar pastas dentro do CD. Ainda assim, o processo foi concluído: ele simplesmente enviou um link com o IP do Rumpus, conectado à pasta do CD, por iMessage, abriu-o no relógio, criou as pastas e, usando um código criado no AppleScript, enviou um comando ao Mac para gravar o disco.

Caso você queira realizar um feito parecido, portanto… já sabe que é possível. Seja lá por que motivo seja.

via Cult of Mac