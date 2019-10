Ações da Apple batem novo recorde histórico!

Há poucos dias, comentamos que a Apple voltou a se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Hoje, após o fechamento da NASDAQ, o cenário permaneceu igual nesse sentido, mas com uma novidade: depois de uma alta de 1,73%, a $AAPL está agora valendo US$240,51, um recorde histórico.

Durante as negociações, as ações da empresa chegaram a valer US$240,99, mas recuaram um pouco fechando alguns centavos abaixo.

Enquanto isso, a Microsoft — até então a mais valiosa do mundo — fechou o dia com uma alta de 0,74%, valendo US$138,43. Com os números de hoje, a Maçã está valendo US$1,087 trilhão, enquanto a empresa comandada por Satya Nadella está com um market cap de US$1,057 trilhão.

Não que signifique algo, mas não deixa de ser curioso acompanhar esse cenário e ver como as decisões do dia a dia das companhias influencia o desempenho financeiro delas.