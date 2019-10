Apple já teria iniciado a produção do rumorado MacBook Pro de 16 polegadas

Com referências à máquina já encontradas até mesmo na última beta do macOS Catalina 10.15.1, não é de se espantar essa notícia trazida pelo DigiTimes: segundo fontes do veículo, a Apple (por meio da sua parceira Quanta Computer) já teria iniciado a produção do aguardado MacBook Pro de 16 polegadas na China.

Como estamos falando de um laptop topo-de-linha, o qual deverá custar a partir de US$3.000, sua produção em massa não precisa começar com tanta antecedência como acontece com iPhones, por exemplo. Sendo assim, é possível afirmar que esse novo MBP poderá ser anunciado ainda este mês.

A expectativa é que o novo MBP tenha uma tela com molduras menores (daí o aumento de 15 para 16 polegadas), o retorno do mecanismo tesoura ao seu teclado (aleluia!) e as tradicionais atualizações de componentes internos — como processadores Intel de última geração.

As novidades aguardadas serão certamente bem-vindas, mas sendo “só” isso — ou seja, não vindo com um design totalmente novo ou com o Face ID, por exemplo — é até compreensível que o anúncio possa vir a ser feito somente pelo site da Apple, sem um evento especial para tal.

Ficaremos de olho.

via AppleInsider