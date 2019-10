O que é bom dura pouco, e desta vez são os usuários de iPhones que utilizam o Google Fotos que não vão gostar da notícia…

Na última semana, comentamos a possibilidade de salvar imagens no formato HEIC na plataforma da gigante de Mountain View sem que isso afetasse o armazenamento do Google Drive. Contudo, uma nova reportagem do Android Police afirma que o “benefício” não passava, na realidade, de um bug.

Até então, o app Google Fotos fazia o backup das imagens de dispositivos iOS no formato HEIC sem exigir que elas fossem convertidas para “JPEG de alta qualidade”. O motivo para isso é que as fotos de alta eficiência ocupam menos espaço do que aquelas em JPEG; ou seja, elas são essencialmente armazenadas nos servidores do Google em seu tamanho original, de maneira ilimitada.

Contudo, a vantagem não-intencional parece estar com o tempo contado: em resposta ao Android Police, um porta-voz do Google disse que a empresa está “ciente do bug e que trabalha para corrigi-lo”. Não está claro, entretanto, como isso acontecerá pois, como informamos, o fato de as imagens HEIC serem menores do que aquelas em JPEG, uma possível conversão para este formato faria com que elas ficassem propositalmente “mais pesadas”.

Alternativamente, a empresa poderá permitir o upload das fotos como estão, porém elas passariam a contar no armazenamento do Google Drive.

De qualquer forma, o Google Fotos continua uma ótima opção para manter um backup de suas imagens, uma vez que o serviço oferece 15GB de armazenamento gratuito (contra 5GB do iCloud). Mais do que isso, é possível carregar automaticamente versões com até 16MP de todas as suas fotos e vídeos em Full HD 1080p sem contar na quantidade de armazenamento restante.