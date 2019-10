A Apple apresentou diversas novidades com o iOS 13, mas não só de coisas novas é feito o sistema operacional móvel da Maçã: existem recursos que, mesmo introduzidos anteriormente, são desconhecidos por muitos usuários, como atender ligações no iPhone automaticamente.

Essa opção, implementada originalmente no iOS 11, mudou de lugar na versão mais atual do SO da Maçã. Ela permite que o iPhone atenda uma ligação ou chamada do FaceTime sem que você tenha que sequer tocar no dispositivo.

Se você achou a opção conveniente (principalmente caso trabalhe com algo que muitas vezes impeça-o de atender manualmente o telefone), saiba como configurá-la no iOS 13 a seguir:

Abra o app Ajustes e vá até Acessibilidade » Toque; Deslize para baixo até ver a opção “Áudio de Ligações”; Toque em “Atender Automaticamente” e, em seguida, ative a opção pelo botão deslizante; Defina o tempo que o iPhone deverá esperar antes de atender a chamada automaticamente (é possível zerar o cronômetro para ela ser atendida imediatamente ou colocar vários segundos).

Pronto! 😉 Vale ressaltar que qualquer ligação recebida será atendida caso você não faça nada dentro do tempo estipulado acima; portanto, caso não queira atender automaticamente ligações de desconhecidos, por exemplo, existem duas opções:

Definir um tempo maior para atender automaticamente, de forma que você consiga rejeitá-la manualmente;

Ativar a nova opção para silenciar chamadas desconhecidas automaticamente, redirecionando-as para o voicemail diretamente. Para ativar essa opção, vá em Telefone » Silenciar Desconhecidos dentro dos Ajustes.

· • ·

O que você achou dessas dicas? Confira outros tutoriais para o iOS, o iPadOS, o macOS, o watchOS e o tvOS na nossa seção de tutoriais.