iPhone 11 vence Pixel 4 em testes de fotografia e vídeo

Em 2018, o Google conquistou um lugar de liderança (quase) inquestionável no mundo da fotografia móvel com o lançamento dos smartphones Pixel 3 — especialmente após o advento do chamado Night Sight, que efetivamente faz as câmeras dos aparelhos enxergarem no escuro. Com toda essa vantagem, esperava-se que a gigante de Mountain View superasse suas concorrentes mais uma vez em 2019, mas aparentemente não foi bem isso que ocorreu.

Algumas publicações estrangeiras colocaram o Pixel 4 em comparação com os iPhones mais recentes e, em quase todos os cenários, os aparelhos da Apple saíram no topo. Uma delas foi a Macworld, que colocou ênfase particular nos “modos noturnos” dos dois concorrentes — no caso, o smartphone da Maçã utilizado foi o iPhone 11.

Segundo a revista:

Clique após clique, o iPhone 11 não só transformou cenários extremamente escuros em imagens utilizáveis: ele colocou brilho nos lugares certos, preservou as sombras onde devia e simplesmente lidou melhor com a cena de uma forma melhor que o Pixel 4. É uma diferença sutil, mas na maioria dos casos, o iPhone produziu cliques mais vívidos e detalhados sem perder a escuridão natural deles.

Aqui estão algumas das comparações feitas pela revista, sempre com o Pixel 4 à esquerda (clique nas imagens para ampliar):

No geral, o iPhone realmente produziu imagens mais naturais e com exposição mais bem ajustada — com exceção da última (com a abóbora de Halloween), na qual o Pixel 4 se saiu melhor. Vale notar, também, que a primeira imagem tem uma diferença de enquadramento entre os aparelhos, o que pode justificar a diferença de visual/qualidade.

Mais um comparativo

O YouTuber Danny Winget também fez um comparativo, mas colocando o Pixel 4 XL e o iPhone 11 Pro Max frente a frente. Ele elogiou o aparelho da Maçã por sua flexibilidade muito maior (por conta da presença da lente ultra-angular) e pela gravação de vídeos superior, mas classificou as selfies do smartphone do Google como melhores.

No geral, para quem gosta de fotografia, o YouTuber acredita que o iPhone capturará mais os corações dos usuários.

O polêmico ranking DXOMARK

Vale notar, aliás, que a DXOMARK publicou seus achados sobre as câmeras do Pixel 4 e colocou o novo aparelho do Google atrás de seus principais concorrentes, com 112 pontos — avaliação inferior à de smartphones como o Galaxy Note10+ 5G, o S10 5G, o Huawei Mate 30 Pro e o P30 Pro. Os iPhones 11 ainda não foram avaliados pelo laboratório — isso deverá acontecerá apenas quando a tecnologia Deep Fusion estiver disponível.

Então é isso: ainda que o Pixel 4 tire fotos belíssimas, parece que o reinado solitário do Google acabou — todas as outras concorrentes já estão de volta ao jogo, e com capacidade total de superá-lo. A briga vai ser boa.

via 9to5Mac