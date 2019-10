À essa altura, muitos usuários que instalaram o iOS 13 em seus dispositivos já decidiram se amam ou não o famigerado Modo Escuro. Para além das vantagens de visualização (como reduzir a emissão de luz azul, nociva para os olhos) e da experiência em si, esse tipo de aparência contribui também para algo extremamente importante: a duração da bateria.

Para provar isso, o canal PhoneBuff colocou o iPhone em mais uma prova, agora para comparar a autonomia da bateria com o Modo Escuro ativado em um aparelho e desativado em outro. O resultado? A bateria de iPhones com esse tipo de aparência têm uma autonomia 30% maior do que aqueles no Modo Claro, como você pode conferir no vídeo.

Vale destacar que o teste foi realizado com o iPhone XS Max, o qual é equipado com um display OLED . Portanto, os resultados não se aplicam necessariamente em todos aparelhos que suportam a nova aparência, uma vez que o material do display também interfere na autonomia da bateria — haja vista que o Modo Escuro não “desliga” os pixels em telas LCD , como acontece nos displays de diodo.

Também é importante entender que, para o teste, ambos os iPhones foram calibrados com a mesma intensidade de brilho (200 bits) — duas amostras com brilho em 100 e 300 nits, respectivamente, também seguiram o mesmo padrão. Ademais, alguns apps (ou mesmo versões do Modo Escuro do Android) não usam temas verdadeiramente escuros, e sim aparências em tons de azul que emitem luz (não tanto quanto o Modo Claro), o que pode interferir em testes como esse.

Embora a comparação tenha sido bem interessante, isso não implica em nada para donos de iPhones XR, 11 e outros modelos com tela de LCD. Como dissemos, além de uma aparência mais agradável, o Modo Escuro em dispositivos com displays de cristal líquido não oferece nenhuma eficiência (principalmente na bateria) como visto em aparelhos com display de OLED.

via Wccftech