Versões do iOS 13 causam problemas no chip U1, enquanto Apple TVs sofrem com falhas

A nova leva de softwares da Apple já trouxe sua dose de problemas para Macs [1, 2] e para iPads. O que estava faltando? iPhones e Apple TVs, claro. Portanto, vamos dar uma olhada nas últimas crises relacionadas à Maçã.

U1

O primeiro dos problemas recentes tem a ver com o chip U1, o rádio de banda ultralarga que equipa os iPhones mais recentes e, se tudo der certo, tem um futuro brilhante pela frente. Bom, ainda bem que é só o futuro, porque o presente parece estar sofrendo: usuários ao redor do mundo relataram falhas no componente após atualizarem para algumas versões do iOS 13.

Mais precisamente, após atualizar o sistema, os iPhones afetados exibem um aviso afirmando que “A atualização da banda ultralarga falhou” e que o aparelho não poderá usar a tecnologia até ser atualizado novamente. Ao tocar na opção “Saiba mais”, os usuários são levados a uma página de suporte que afirma basicamente a mesma coisa, sem especificar uma data para resolução da falha.

Nova interface do AirDrop no iOS 13.1

A curto prazo, o único problema concreto trazido pela falha tem a ver com o AirDrop: alguns dos usuários afetados relataram não conseguir transferir arquivos por meio do protocolo. Isso acontece porque, nos novos iPhones, a transferência dos arquivos tem uma nova interface baseada no funcionamento do chip U1, que mostra usuários próximos com base na localização deles.

O problema parece afetar aparelhos em diferentes versões do sistema. Alguns usuários relataram que o aviso de falha surgiu após a atualização para o iOS 13.1.3, enquanto outros foram atingidos após atualizarem para o iOS 13.2 beta 3 ou mesmo para o iOS 13.1.1. Para os usuários, o jeito parece ser esperar, mesmo: a Apple deverá corrigir a falha numa futura atualização do sistema. Alguns, entretanto, conseguiram resolver a situação simplesmente reinstalando o iOS 13.

Apple TV

Enquanto isso, alguns usuários de Apple TVs ao redor do mundo estão sofrendo com falhas ocorridas no aplicativo TV — justamente o epicentro da experiência da caixinha preta da Maçã e, daqui a duas semanas, o portal de acesso para o conteúdo original da empresa no Apple TV+.

pic.twitter.com/WKUa2u99Jc — Nick Bradshaw (@NB_2612) October 20, 2019 @AppleSupport Oi, o aplicativo Apple TV está falhando continuamente na Apple TV. 1) Vou até o aplicativo Apple TV, 2) Vou à tela “Assistir Agora”, 3) Deslizo o dedo para baixo no controle para a seção “A Seguir”, 4) Deslizo o dedo para baixo de novo e ele falha.

Os relatos dão conta de que o app tem o funcionamento interrompido abruptamente após alguns segundos de uso, geralmente quando os usuários deslizam para alguma linha inferior de conteúdo. O aplicativo, então, é encerrado instantaneamente e o usuário é levado de volta à tela inicial; ao tentar utilizar o app novamente, a mesma falha ocorre em poucos segundos, tornando a experiência basicamente impossível.

A falha parece acontecer em Apple TVs de quarta e quinta gerações (HD e 4K, respectivamente) rodando o tvOS 13 ou o 13.1; o mesmo problema não ocorre em outras plataformas onde o aplicativo está presente, como as Smart TVs da Samsung ou os dispositivos Roku. Não há informações, até o momento, se o tvOS 13.2 (atualmente em beta) resolve esse problema.

Ficaremos atentos para novidades pertinentes a qualquer um dos dois casos.

via iDownloadBlog, 9to5Mac