Vídeo: unboxing e hands-on do mouse Logitech MX Master 3

Há algumas semanas, noticiamos aqui no site o lançamento do mouse Logitech MX Master 3 — junto ao teclado MX Keys.

Já estamos agora com esse novo mouse — que consideramos o melhor do mercado em termos de ergonomia e produtividade — em mãos, e lhes trazemos um vídeo de unboxing e hands-on.

Certamente, as duas principais novidades dele são a entrada USB-C com recarga rápida e a rodinha de rolagem, que vem com uma nova tecnologia mais suave e silenciosa. Confira os detalhes no vídeo!

Ah, e se curtir ele, não esqueça de dar um joinha lá no YouTube e compartilhá-lo com parentes/amigos que possam se interessar pelo produto. 😉