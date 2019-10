Firefox ganha proteção de rastreamento social e outras melhorias; Chrome, Todoist e outros são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store (e de fora dela, também)! Vamos dar uma olhada nas novidades?

Firefox

O navegador da raposa chegou à versão 70 com novidades em todas as plataformas onde está presente — macOS, iOS, Windows, Android e Linux.

Já cobrimos algumas dessas melhorias nesse artigo, mas a Mozilla foi além: a partir dessa versão, o ETP (Enhanced Tracking Protection, recurso que lhe protege de rastreadores da web) passa a funcionar também com redes sociais, impedindo que trackers de serviços como Facebook, Twitter e LinkedIn te sigam pela internet e tracem seu perfil.

A nova versão do Firefox permite, também, que você confira um relatório personalizado de privacidade, disponível no ícone do escudo roxo presente ao lado da barra de endereços. Ao acessar essa tela, o navegador lhe mostrará exatamente quantos e quais trackers, fingerprinters e mineradores de criptomoedas foram bloqueados durante a sua navegação. O recurso também incorpora dados do Firefox Monitor, que lista brechas em bases de dados para avisar se você teve alguma informação pessoal comprometida.

Dentro do Firefox, o serviço de gerenciamento de senhas Lockwise tem agora um gerador de códigos mais avançado e, da mesma forma que o relatório de privacidade, integração com o Firefox Monitor. Nas plataformas desktop, o navegador também está mais rápido e exige menos da bateria, como explicamos no artigo linkado acima.

O Firefox 70 já está sendo disponibilizado para todas as plataformas.

Chrome

Enquanto isso, o navegador do Google finalmente ganhou suporte oficial ao Modo Escuro do iOS 13 após meses de testes. Para ativá-lo, basta acessar as configurações do aplicativo — é possível, inclusive, escolher a opção que muda a aparência do browser de acordo com a sua preferência global do sistema.

A nova versão do Chrome para iOS traz ainda algumas outras novidades: as telas de histórico, guias recentes e lista de leitura agora são apresentadas como cards na tela inicial, e você pode adicionar um novo cartão de crédito para pagamento rápido em sites diretamente no navegador, pela sua página de configurações.

Todoist

O aplicativo de tarefas ganhou uma grande atualização no iOS e no macOS. Batizado de Todoist Foundations, o update tem como objetivo tornar mais rápida e simples a introdução de novos recursos na plataforma com uma reconstrução da sua base — e, desde já, temos a introdução de melhorias na experiência.

É possível, agora, dividir um projeto em seções — muito útil, por exemplo, para separar seu planejamento em etapas ou em semanas. Também há uma nova tela, chamada Task View, onde você pode gerenciar todos os mínimos detalhes de uma determinada tarefa, inclusive sub-tarefas atreladas a ela.

A lista de etiquetas agora é dividida entre as pessoais e as compartilhadas; aquelas criadas por você vão para o primeiro grupo, enquanto as criadas por outras pessoas em tarefas coletivas vão para o segundo. Você também poderá, agora, ver as tarefas já completadas dentro de um projeto.

O novo Todoist também ganhou um pequeno banho de loja, com ícones redesenhados e pequenos ajustes de visual aqui e ali. Além disso, o app está muito mais responsivo, menos exigente da bateria dos dispositivos e com funcionamento mais estável. Boas novas, não?

Trello

O organizador de projetos ganhou suporte a um recurso importante do iPadOS 13: agora, é possível abrir mais de uma janela do Trello ao mesmo tempo nos tablets, permitindo que você gerencie suas tarefas e projetos de quadros diferentes. Para isso, basta deslizar o dedo para cima a partir da borda inferior da tela.

Infuse 6

Por fim, o reprodutor de mídias para iOS e tvOS ganhou suporte a playlists personalizadas, sincronizadas via iCloud (apenas no Infuse Pro). Também foram adicionadas as opções de loop e shuffle para que você reproduza os episódios de uma série (ou dentro de uma pasta, ou numa playlist) aleatória ou continuamente.

A nova versão do Infuse 6 também permite que você reproduza mídias diretamente de drives externos no iOS 13, além de trazer um novo Modo Escuro realmente escuro e suporte às playlists do Plex.