A Adobe pode estar com problemas na sua tarefa de levar a experiência “completa” (mais sobre essas aspas a seguir) do Photoshop para o iPad, mas isso não impede a gigante de softwares de pensar ainda mais adiante: de acordo com a Bloomberg, o próximo passo é levar o Illustrator para os tablets da Maçã.

Segundo informações obtidas por Mark Gurman e Nico Grant, a Adobe fará o anúncio inicial do aplicativo na sua conferência MAX, a ser realizada no mês que vem; o lançamento do Illustrator para iPad seria realizado em algum momento de 2020. A ideia é seguir os passos do (vindouro) Photoshop para iPadOS, levando o “núcleo” da experiência que os usuários encontram no desktop para os tablets da Maçã.

É bom notar que levar o Illustrator para o iPad representa uma série de desafios extras para a Adobe, já que o software de ilustração e desenho tem muitos recursos e funcionalidades extremamente específicas, baseadas em tecnologias da própria empresa. Considerando o lançamento recente do Fresco, entretanto, parece que a gigante está no caminho certo — e com um foco claro no iPad como futuro epicentro da sua experiência de usuário.

A Adobe, claro, não comentou os planos — portanto, teremos de esperar até o mês que vem para sabermos mais sobre o Illustrator para iPad.

Mais sobre o Photoshop

Enquanto isso, John Gruber, do Daring Fireball, publicou mais algumas informações sobre as dificuldades que a Adobe tem enfrentado no processo de finalização do Photoshop para iPad — que, como notamos recentemente, não chegará aos tablets da Maçã com a “experiência completa” do desktop, como tinha sido anunciado anteriormente.

Segundo Gruber, a frustração com a notícia tem a ver com um erro da Adobe ao criar expectativas em seus usuários. Aparentemente, a ideia nunca foi levar a experiência absolutamente “completa” do Photoshop para o iPad, e sim levar o software em si aos tablets — o que não necessariamente significa a totalidade dos seus recursos, e sim um aplicativo construído sobre o mesmo núcleo do Photoshop para Windows/macOS, com compatibilidade total com arquivos PSD e paridade de versões com esses programas.

Apesar disso, a Adobe está totalmente dedicada ao app. Como afirma Gruber:

Pelo que eu ouvi, de várias fontes confiáveis, a Adobe está genuinamente dando tudo de si no Photoshop para iPad. Eles o veem como um projeto sério, de importância máxima para profissionais criativos. A equipe de engenheiros trabalhando no app cresceu significativamente no último ano, e eles têm planos de adicionar recursos iterativamente numa agenda agressiva. É compreensível se decepcionar com o fato de que o app não será mais avançado numa contagem pura de recursos, mas qualquer um que se importe com o Photoshop para iPad como um produto a longo prazo deveria ficar bem animado com sua fundação, direção e a atenção que a Adobe está dando aos mínimos detalhes da interface do aplicativo.

Então… já dá pra voltarmos a ficar animados ou o papo só veio para agradar acionistas e usuários insatisfeitos? Veremos em breve.

via 9to5Mac | imagem: Worawee Meepian / Shutterstock.com