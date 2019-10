Leilão da Receita Federal tem iPhones, iPads Pro, MacBooks e muito mais

Vira e mexe, a Receita Federal faz leilões de produtos apreendidos em aeroportos, portos, etc. Como sempre, tem de tudo — até mesmo carros! Mas além de veículos, consoles, roteadores, drones, roupas, perfumes, bebidas, relógios, fones de ouvido, caixas de som e muitas outras coisas, sempre pintam também alguns produtos da Apple.

Aos interessados, selecionados abaixo os lotes mais recentes — divididos por cidade — que contam com algum produto da Maçã:

Lotes Produtos Valor mínimo 21 1 iPhone 6 de 16GB R$500 29 3 Magic Mouse

1 iPad Pro de 9,7″, Wi-Fi, de 32GB

1 Apple Watch original

1 MacBook Pro R$5.000

As propostas podem ser enviadas até o dia 23/10 às 18h; os lances começam em 24/10 às 11h.

Lotes Produtos Valor mínimo 24, 25, 26, 27 e 28 1 iPhone 8 Plus de 64GB R$2.500 29 1 iPhone 7 Plus de 32GB R$2.000 30 1 iPhone 6s de 64GB R$800 31 e 32 1 Apple Watch Series 3 de 32mm R$1.200

As propostas podem ser enviadas até o dia 23/10 às 18h; os lances começam em 24/10 às 11h.

Lotes Produtos Valor mínimo 3 1 iPhone X de 64GB R$2.300 9 1 iPad de 5ª geração, Wi-Fi, de 32GB R$790 18 1 iPhone 6 de 16GB R$800 19 e 20 1 iPhone 6 de 32GB R$925 21 e 66 1 iPad de 5ª geração, Wi-Fi, de 32GB R$800 22 1 iPhone 6s de 16GB R$800 23 4 iPhones 6 de 64GB

6 iPhones 6 de 32GB R$9.500 26 5 iPhones 6 Plus de 16GB

10 iPhones 6s Plus de 32GB

3 iPhones 6s Plus de 16GB R$17.000 27 14 iPhones 6s de 16GB

17 iPhones 6s de 32GB

8 iPhones 6s de 64GB

7 iPhones 6s de 128GB R$42.000 28 5 iPhones 6s Plus de 16GB

6 iPhones 6s Plus de 64GB

31 iPhones 6s de 64GB R$42.500 29

3 iPhones 7 de 32GB

3 iPhones 7 Plus de 32GB R$7.000 32 19 iPhones 8 Plus de 64GB R$28.500 33 8 iPhones X de 64GB R$16.500 54 1 iPhone 7 Plus de 32GB R$1.400 67 1 mouse Corsair

1 MacBook Air R$2.300

As propostas podem ser enviadas até o dia 24/10 às 21h; os lances começam em 25/10 às 15h.

Lotes Produtos Valor mínimo 3 1 MacBook Pro de 15″, 2,5GHz, 16GB de RAM e 512GB de SSD R$4.000 8 1 Apple Watch Series 2 R$800 12, 14, 15, 45, 46 e 47 1 iPhone 6s de 16GB R$800 22, 29, 30, 31 e 32 1 Apple Watch Series 3

1 perfume (marcas variadas) R$900 42 1 Casio G-SHOCK

1 Apple Watch Series 3

1 perfume Lapidus R$1.100 43 2 Apple Watches Series 3 R$1.800 44 1 iPhone 6s de 16GB

1 perfume Lapidus R$950 48 1 iPhone 6s de 16GB

1 Apple Watch Series 3

1 perfume Calvin Klein R$1.800 49 1 Garmin Forrunner 235

1 Apple Watch Series 3 R$1.300 50 5 Apple Watches Series 3 R$4.000 51 3 Apple Watches Series 3 R$2.600 54, 64, 65, 66 e 67 1 iPhone 7 de 32GB R$900 59, 60, 61 e 62 1 iPhone 6 de 32GB R$700 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 1 iPhone 8 de 64GB R$1.000 68, 69 e 70 1 iPhone 7 Plus de 128GB R$1.000 71 1 iPhone 7 Plus de 32GB R$1.000 72 1 iPhone 8 de 256GB R$1.000

As propostas podem ser enviadas até o dia 30/10 às 18h; os lances começam em 31/10 às 10h.

Lotes Produtos Valor mínimo 6 1 Apple Watch Series 4

Diversos celulares

Diversos acessórios R$25.000 7 1 iPhone 6s de 32GB

1 1 iPhone XS Max de 64GB

1 Apple Watch

1 iPad de 6ª geração, Wi-Fi, de 32GB

Diversos outros produtos R$57.000 10 Diversos iPhones (5, 5s, 6, 6s), muitos usados e sem acessórios

Muitos outros produtos e acessórios R$18.000

As propostas podem ser enviadas até o dia 30/10 às 17h; os lances começam em 31/10 às 15h.

Curitiba e Cascavel

Em Curitiba e Cascavel, existem diversos lotes os quais contam com algum produto Apple no bolo. O problema, aqui, é a quantidade. Em alguns lotes temos algumas centenas de produtos — e como eles são destinados para o consumo próprio (mais sobre isso abaixo), simplesmente não faz o menor sentido adquirir um lote desses.

Obviamente, cada um é livre para fazer o que bem entender — então, caso queira passear pelos produtos e ver se algo lhe interessa, fique à vontade. 😊

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo).

Como informou o TechTudo, as propostas devem ser enviadas para análise dentro do prazo estipulado em cada leilão e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, que tem dia certo para acontecer, em cada uma das cidades. Vale ressaltar que cada lote está em um local diferente da cidade-sede, portanto, é preciso ficar atento aos endereços — o vencedor do leilão deverá retirar os produtos pessoalmente.

É bom ressaltar que tais produtos não possuem garantia, e não há como testá-los para saber se possuem algum defeito. Todos são destinados para consumo próprio e não podem ser revendidos.

imagem: Brooklyn77 / Shutterstock.com